Двое рабочих пострадали на реконструкции стадиона "Динамо"

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Двое рабочих пострадали в результате несчастного случая на реконструкции стадиона "Динамо", сообщает Агентство "Москва".

По данным следователей, авария произошла на Ленинградском проспекте 36, где строители заливали бетоном котлован на реконструкции стадиона "Динамо". Два человека получили тяжелые травмы, когда в котлован опрокинулась стрела бетононасоса.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. На объекте приостановлены строительные работы. Упавшую в котлован технику будут поднимать рабочие строительной организации.

"Сам насос не падал в котлован, но у него оторвался рукав, по которому поступал бетон", - уточнили в пресс-службе городского управления ГУ МЧС.

Ведется расследование причин случившегося.