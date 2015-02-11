Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

11 февраля, 02:12

Двое рабочих пострадали на реконструкции стадиона "Динамо"

ЧП реконструкция следствие стадион Динамо пострадвшие

Фото: ТАСС /Илья Питалев

Двое рабочих пострадали в результате несчастного случая на реконструкции стадиона "Динамо", сообщает Агентство "Москва".

По данным следователей, авария произошла на Ленинградском проспекте 36, где строители заливали бетоном котлован на реконструкции стадиона "Динамо". Два человека получили тяжелые травмы, когда в котлован опрокинулась стрела бетононасоса.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. На объекте приостановлены строительные работы. Упавшую в котлован технику будут поднимать рабочие строительной организации.

"Сам насос не падал в котлован, но у него оторвался рукав, по которому поступал бетон", - уточнили в пресс-службе городского управления ГУ МЧС.

Ведется расследование причин случившегося.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать