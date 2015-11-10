В результате взрыва гаража в Подмосковье погиб мужчина

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Следователи в Подмосковье проводят проверку по факту гибели 22-летнего молодого человека при взрыве в гараже в городе Куровское Орехово-Зуевского района, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Предварительно установлено, что двое местных жителей, находясь около гаража, занимались ремонтом автомашины. В момент, когда внутрь гаража зашел один из молодых людей, произошел взрыв.

В результате взрыва разрушились стены трех гаражей. Молодой человек от полученных травм скончался на месте.

Со слов второго молодого человека, за некоторое время до взрыва он вместе с погибшим заправил пятилитровый газовый баллон, стоящий в гараже, к которому подключена горелка.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, запланировано проведение дополнительного осмотра места происшествия с участием специалиста-кинолога.