10 марта 2017, 21:17

Происшествия

Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета россиян

Фото: Imago/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям россиян, погибших при крушении вертолета в Стамбуле, сообщает ТАСС.

"Хочу выразить соболезнования семьям всех погибших, как и семьям в России, так и в Турции. Разделяем их горе", – сказал глава Турции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Авиакатастрофа произошла в пятницу, 10 марта. Вертолет упал в Стамбуле прямо на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин. На борту находились семеро человек, среди которых четверо россиян. Все семеро – погибли.

Крушение произошло из-за столкновения воздушного судна с телебашней. При столкновении вертолет раскололся на пять частей, обломки разлетелись на 200–300 квадратных метров.

