Пассажиры самолета, задевшего при взлете Ан-26 в Хабаровске, вылетели в Москву

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Около 400 пассажиров самолета Boeing 777, которые не смогли в воскресенье вылететь из Хабаровска в Москву из-за столкновения с Ан-26 во время руления, отправлены в понедельник к месту назначения, сообщает МИА "Россия сегодня".

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в воскресенье днем Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" при выруливании на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Хабаровска задел самолет Ан-26. Пострадавших в результате происшествия не было.

Левое крыло "Боинга" было деформировано, поврежден хвост второго самолета. "Боинг" был признан непригодным к полету, его заменили другой машиной. По словам одних свидетелей инцидента на аэродроме, в случившемся виноват экипаж "Боинга", не рассчитавший маневр, по утверждению других, Ан-24 стоял ненадлежащим образом.

Пассажиры вылетели из Хабаровска в Москву в понедельник в 9.00 (2.00 мск). По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку.