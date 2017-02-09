Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 13:46

Взрыв прогремел на атомной электростанции во Франции

Фото: ТАСС/Imago

Мощный взрыв произошел в машинном зале на атомной электростанции (АЭС) "Фламанвиль" на северо-западе Франции, сообщает местное агентство Ouest France.

В результате аварии могли пострадать несколько человек. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и медики.

По предварительным данным, угрозы выброса радиоактивных веществ нет. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена.

Как отметил главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров, местная префектура не стала задействовать план, предусматривающий защиту населения, что свидетельствует об отсутствии каких-либо рисков.

Атомный энергоблок "Фламанвилль-3" – первый во Франции блок с реактором поколения "3+" EPR. Он должен стать референтным французским атомным блоком для этой технологии.

Строительство блока, начатое в декабре 2007 года, столкнулось со многими технологическими проблемами, его стоимость сильно возросла. Ранее пуск "Фламанвилля-3" ориентировочно намечался на конец 2018 года.

