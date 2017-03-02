Обрушение тоннеля на Калужском шоссе: причины и подробности

ЧП

Утром 2 марта на 23-м километре Калужского шоссе в ТиНАО обрушился строящийся тоннель. Там обвалились конструкции с жидким бетоном, в результате чего погиб один рабочий и трое пострадали, их госпитализировали. Судьба еще двоих человек остается неизвестной, они могут оставаться под завалами.

По данным столичного главка МЧС, площадь обрушения составила 40 квадратных метров при ширине строящегося тоннеля в 20 метров, а длине в 500 метров. К ликвидации последствий привлечены 102 человека и 30 единиц техники.

Причиной, по предварительным данным, стало нарушение правил проведения работ.

Что строят

На Калужском шоссе возводят три тоннеля и эстакады. Объекты включены в проект реконструкции первого этапа трассы на участке между 20-м и 29-м километрами.

Первый тоннель свяжет новое ответвление Калужского шоссе, которое пойдет в объезд деревни Сосенки, со старой Калужкой. Второй тоннель появится в поселке Дубровка, чтобы можно было совершать разворот прямо на трассе для движения в сторону области. Третий тоннель – полуоткрытого типа, он сооружается у поселка Газопровод. По нему будет обеспечен главный ход Калужского шоссе.

Также ведутся буровые работы по прокладке фундаментов эстакады у деревни Сосенки. По ней можно будет проехать с главной магистрали в обход деревни на старое Калужское шоссе.

Последствия

Из-за обрушения в районе ЧП временно перекрыли все полосы движения. Днем движение восстановили, однако по направлению в область затор сохранялся.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Водителям рекомендовали объезжать участок через поселок Мамыри и улицу Адмирала Корнилина на Киевское шоссе. Вернуться на Калужку можно было через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки. К 17:00, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" движение в районе аварии находилось в "зеленой" зоне.

Реакция властей

Сергей Собянин пообещал наказать тех, по чьей вине произошло обрушение строящегося тоннеля.

На строительстве тоннеля на Калужском ш произошло ЧП. Погиб рабочий,3 пострадали. Оказываем помощь.Проведем проверку,виновные будут наказаны — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 марта 2017 г.

Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Проверку по факту обрушения начала и московская прокуратура.

Помимо этого для расследования причин обрушения тоннеля в Мосгосстройнадзоре создали техническую комиссию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.