02 марта 2017, 17:40

Происшествия

Обрушение тоннеля на Калужском шоссе: причины и подробности

ЧП

Утром 2 марта на 23-м километре Калужского шоссе в ТиНАО обрушился строящийся тоннель. Там обвалились конструкции с жидким бетоном, в результате чего погиб один рабочий и трое пострадали, их госпитализировали. Судьба еще двоих человек остается неизвестной, они могут оставаться под завалами.

По данным столичного главка МЧС, площадь обрушения составила 40 квадратных метров при ширине строящегося тоннеля в 20 метров, а длине в 500 метров. К ликвидации последствий привлечены 102 человека и 30 единиц техники.

Причиной, по предварительным данным, стало нарушение правил проведения работ.

Что строят

На Калужском шоссе возводят три тоннеля и эстакады. Объекты включены в проект реконструкции первого этапа трассы на участке между 20-м и 29-м километрами.

Первый тоннель свяжет новое ответвление Калужского шоссе, которое пойдет в объезд деревни Сосенки, со старой Калужкой. Второй тоннель появится в поселке Дубровка, чтобы можно было совершать разворот прямо на трассе для движения в сторону области. Третий тоннель – полуоткрытого типа, он сооружается у поселка Газопровод. По нему будет обеспечен главный ход Калужского шоссе.

Также ведутся буровые работы по прокладке фундаментов эстакады у деревни Сосенки. По ней можно будет проехать с главной магистрали в обход деревни на старое Калужское шоссе.

Последствия

Из-за обрушения в районе ЧП временно перекрыли все полосы движения. Днем движение восстановили, однако по направлению в область затор сохранялся.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Водителям рекомендовали объезжать участок через поселок Мамыри и улицу Адмирала Корнилина на Киевское шоссе. Вернуться на Калужку можно было через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки. К 17:00, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" движение в районе аварии находилось в "зеленой" зоне.

Реакция властей

Сергей Собянин пообещал наказать тех, по чьей вине произошло обрушение строящегося тоннеля.

Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Проверку по факту обрушения начала и московская прокуратура.

Помимо этого для расследования причин обрушения тоннеля в Мосгосстройнадзоре создали техническую комиссию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

ЧП Калужское шоссе уголовное дело тоннель

Главное

