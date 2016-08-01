Теплоход протаранил причал на Северном речном вокзале

Фото: booking.mosturflot.ru

На Северном речном вокзале пассажирский теплоход "Княжна Виктория" врезался в причал. Об этом m24.ru заявили в компании-туроператоре теплохода "Мостурфлот". Представитель компании отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в СМИ появилась информация, что столкновение произошло вечером 31 июля. От удара на причале были сдвинуты несколько плит. При этом само судно повреждено не было.

В МЧС заявили, что сообщений о столкновении теплохода с причалом не поступало.