01 августа 2016, 14:08

Происшествия

Теплоход протаранил причал на Северном речном вокзале

Фото: booking.mosturflot.ru

На Северном речном вокзале пассажирский теплоход "Княжна Виктория" врезался в причал. Об этом m24.ru заявили в компании-туроператоре теплохода "Мостурфлот". Представитель компании отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в СМИ появилась информация, что столкновение произошло вечером 31 июля. От удара на причале были сдвинуты несколько плит. При этом само судно повреждено не было.

В МЧС заявили, что сообщений о столкновении теплохода с причалом не поступало.

ЧП Северный речной вокзал теплоходы

