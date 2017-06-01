Форма поиска по сайту

01 июня 2017, 13:07

Происшествия

Взрыв произошел на одном из заводов в Висконсине

Фото: ТАСС/Zuma/David Denney

Взрыв прогремел на заводе по переработке кукурузы в американском городе Кэмбриа (штат Висконсин). В результате происшествия есть пострадавшие, сообщает местный телеканал Channel3000.

К заводу Didion Milling направлены пожарные бригады и три медицинских вертолета. Точное количество пострадавших пока не известно. Уточняется, что несколько человек числятся пропавшими без вести.

Из-за взрыва в городе и соседнем поселке без света остались 1,5 тысячи человек. Причина взрыва устанавливается.

ЧП взрывы США заводы

