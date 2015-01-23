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23 января 2015, 19:33

ЦБ ждет снижения ставок по банковским вкладам в январе

Центробанк ключевая ставка банковские вклады Михаил Сухов

Фото: ТАСС

Банк России надеется на снижение ставок по вкладам в январе после их резкого роста сразу после повышения ключевой ставки в середине декабря, об этом заявил заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов в интервью ТАСС.

"Последние данные говорят о стабилизации, даже некотором снижении уровня максимальных ставок. Мы надеемся, что эти процессы будут продолжаться в январе, что охладит чрезмерно агрессивную политику отдельных банков", - отметил Сухов.

По его словам, Центробанк "в качестве признаков отклонения от общепринятой банковской практики" будет воспринимать "долгосрочные вклады с уровнем процентов, которые соответствуют краткосрочным конъюнктурным повышениям" рублевых ставок по вкладам

Зампред ЦБ напомнил, что в декабре многие банки устанавливали для вкладов сроком на один и два месяца "достаточно высокие ставки" в качестве маркетингового приема.

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"Мы надеемся, что эта практика не будет типичной на долгосрочную перспективу, потому что банковский продукт по своей природе должен отвечать более консервативным мотивам в размещении денежных средств, чем рискованная финансовая стратегия", - подытожил Сухов.

Отметим, что ключевая ставка - это ставка по кредитам, которые выдает Центробанк России коммерческим банкам. Центробанк России 16 декабря поднял ключевую ставку сразу на пять процентных пунктов до 17 процентов годовых. Такая мера призвана ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Кроме того, это означает, что банки могут привлекать средства населения по ставкам до 18,83 процентов годовых (средняя ставка + 3,5 процентных пункта).

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев призвал снизить ключевую ставку Центробанка России. По его мнению, провести эту операцию следует в начале 2015 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал повышение ключевой ставки временной мерой. По словам главы правительства, ставку снизят, когда ситуация на валютно-денежном рынке абсолютно стабилизируется.

"Не стоит верить банкам, предлагающим проценты по вкладам в 30-40 процентов, никогда и ни при каких условиях. Ставки выше среднерыночных означают высокорискованную деятельность. Это значит, что банку смертельно нужны деньги", - рассказал экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

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