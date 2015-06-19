Банк России вернул платежной системе Visa обеспечительный взнос

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Банк России вернул международной платежной системе Visa обеспечительный взнос в связи с переводом процессинга в Национальную систему платежных карт (НСПК), сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ РФ Ольгу Скоробогатову.

"Они предоставили нам данные, была соответствующая процедура по выверке данных, НСПК нам подтвердили перевод по всем банкам, которые планировались, поэтому мы удовлетворили заявку Visa в полном объеме", – заявила Скоробогатова.

Visa полностью перевела внутрироссийские транзакции в Национальную систему платежных карт в конце мая. Ранее сообщалось, что международные системы, которые не перешли на НСПК до 31 марта, будут обязаны уплачивать взносы для обеспечения бесперебойности расчетов в РФ.

Из международных платежных систем в указанный законодательством срок уложилась только компания MasterCard.

Напомним, с 1 июля 2014 года вступил в силу закон о создании национальной системы платежных карт (НСПК) и была создана компания ОАО "НСПК" со 100-процентной долей Центробанка. Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны были перевести свой процессинг на территорию страны. Такие меры были приняты после того, как платежные системы в одностороннем порядке отключили от обслуживания несколько российских банков.

Отметим также, что НСПК собирается выпустить собственные банковские карты в декабре 2015 года. Первая национальная платежная карта получила название "Мир". Таковы итоги голосования на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).