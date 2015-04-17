ЦБ отозвал лицензию у столичного "Идеалбанка"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центробанк отозвал лицензию у московского "Идеалбанка", сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, лицензии лишился петербургский "ГАНЗАКОМБАНК".

По мнению ЦБ, у "Идеалбанка" количество собственных средств было ниже минимального значения уставного капитала, предусмотренного законом. Также Центробанк считает, что кредитное учреждение проводило высокорискованную политику.

Отметим, что ни один из банков, которые сегодня лишились лицензии, не входил в систему страхования вкладов, причем "Идеалбанк" вообще не работал

в этом направлении.