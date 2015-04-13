ЦБ отозвал лицензию у двух столичных банков

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Центробанк отозвал лицензию у двух столичных кредитных учреждений – "ИпоТек Банк" и " Транснациональный банк", передает пресс-служба регулятора.

По мнению ЦБ, "ИпоТек Банк" проводил высокорискованную кредитную политику и был транзитным звеном при проведении сомнительных операций, конечной целью которых был вывод денег за рубеж.

"Транснациональный банк" проводил не исполнял требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери и представлял в ЦБ отчетность, скрывавшую ее реальное финансовое положение.

Добавим, что оба кредитных учреждения включены в систему страхования вкладов.