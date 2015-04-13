ЦБ отозвал лицензию у двух столичных банков

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
Центробанк отозвал лицензию у двух столичных кредитных учреждений – "ИпоТек Банк" и " Транснациональный банк", передает пресс-служба регулятора.
По мнению ЦБ, "ИпоТек Банк" проводил высокорискованную кредитную политику и был транзитным звеном при проведении сомнительных операций, конечной целью которых был вывод денег за рубеж.
"Транснациональный банк" проводил не исполнял требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери и представлял в ЦБ отчетность, скрывавшую ее реальное финансовое положение.
Добавим, что оба кредитных учреждения включены в систему страхования вкладов.
История вопросаЕсли у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то его функции в этой части принимает на себя государственная организация - Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков.
Выплаты производятся от имени АСВ и за его счет в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. После этого Агентство занимает место вкладчика в очереди кредиторов и само "выясняет отношения" с банком по поводу возврата задолженности.
АСВ гарантирует возврат суммы до 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии. Через 7 дней после отзыва лицензии АСВ публикует в СМИ список мест, куда можно обратиться с заявлением о получении возмещения.
