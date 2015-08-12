ЦБ отозвал лицензию у Пробизнесбанка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Центробанк отозвал лицензию у столичного Пробизнесбанка, сообщается на сайте регулятора.
По мнению ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате банк полностью утратил собственные средства.
По величине активов Пробизнесбанк занимал 51 место в банковской системе России. По состоянию на 1 июля 2015 года его активы составляли 139,1 миллиарда рублей, собственные средства – 11,2 миллиарда рублей.
Отметим, что лишенный лицензии банк входил в финансовую группу "Лайф", которая ранее ввела ограничение на выдачу наличных по картам своих организаций в размере 15 тысяч рублей в сутки.
Если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.
Ссылки по теме
- Банки группы "Лайф" ввели ограничения на выдачу наличных
- Отозвали лицензию: как вернуть вклады в закрывшихся банках
Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.
Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.
Сайты по теме