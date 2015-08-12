ЦБ отозвал лицензию у Пробизнесбанка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центробанк отозвал лицензию у столичного Пробизнесбанка, сообщается на сайте регулятора.

По мнению ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате банк полностью утратил собственные средства.

По величине активов Пробизнесбанк занимал 51 место в банковской системе России. По состоянию на 1 июля 2015 года его активы составляли 139,1 миллиарда рублей, собственные средства – 11,2 миллиарда рублей.

Отметим, что лишенный лицензии банк входил в финансовую группу "Лайф", которая ранее ввела ограничение на выдачу наличных по картам своих организаций в размере 15 тысяч рублей в сутки.

Если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.