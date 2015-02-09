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9 февраля, 19:17

ЦБ вернется к вопросу об изменении ключевой ставки в марте - Улюкаев

Центробанк Алексей Улюкаев ключевая ставка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Банк России в марте может рассмотреть возможность изменения ключевой ставки. Минэкономразвития выступает за ее снижение, заявил журналистам глава ведомства Алексей Улюкаев.

"Безусловно, я хотел бы чтобы ее понизили, я думаю, что коллеги в ЦБ тоже этого хотят, другое дело - позволяет ли макроэкономическая ситуация им это сделать. Надо еще подождать. По графику Банка России, по-моему, 13 марта, должен принять решение, еще есть время разобраться в ситуации, в прогнозе", - передает слова Улюкаева ТАСС.

При этом он положительно оценил недавнее решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 15 процентов.

Улюкаев также добавил, что пик инфляции в России будет в марте-апреле в интервале 15-17 процентов. Он подтвердил сделанный ранее годовой прогноз инфляции в 12,2%. Пересматривать ее оснований пока нет, отметил глава Минэкономразвития.

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Вместе с тем Улюкаев заявил, что "рубль перепродан, есть основания для его некоторого укрепления". Отвечая на вопрос, не повлияет ли антикризисный план правительства на ускорение инфляции, министр заявил, что этот план не предусматривает больших вливаний в экономику. "Большая часть мероприятий будет финансироваться за счет перераспределения средств внутри программ, большая часть расходов совершенно не меняется, поэтому никакого воздействия на инфляцию я рассматривать не могу", - цитирует Улюкаева "Интерфакс".

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. 30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

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