Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на понедельник. Доллар подорожал на 28 копеек – до 63 рублей 68 копеек, евро вырос на 43 копейки – до 69 рублей 26 копеек, сообщает пресс-служба регулятора.

Накануне доллар подешевел на 46 копеек, а евро снизился на 1 рубль 55 копеек.

Ранее Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.