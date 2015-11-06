Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на понедельник. Доллар подорожал на 28 копеек – до 63 рублей 68 копеек, евро вырос на 43 копейки – до 69 рублей 26 копеек, сообщает пресс-служба регулятора.
Накануне доллар подешевел на 46 копеек, а евро снизился на 1 рубль 55 копеек.
Ранее Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.
"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.
