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Культура

16 августа 2012, 17:52

Кинофабрика режиссера Мишеля Гондри открывается в "Гараже"

Центр современной культуры Гараж кинофабрика Мишель Гондри кино

Москва 24

Кинофабрика французского режиссера Мишеля Гондри открывается 16 августа в "Гараже". Кинофабрика – это киностудия для любителей, в которой каждый желающий может снять свой фильм.

Проект "Кинофабрика Мишеля Гондри" – логическое продолжение фильма режиссера "Перемотка", в котором работники видеопроката снимали ремейки фильмов, говорится на сайте Центра современной культуры "Гараж".

Гондри считает, что снимать кино могут все, а у любителей оно иногда получается интересней, чем у профессионалов, хотя бы потому, что они не скованы правилами и предрассудками. Для того чтобы снять фильм, главное иметь желание, считает режиссер.

Правила участия и работы кинофабрики одинаковые для всех городов. Участие в кинофабрике для всех бесплатно. Минимальный возраст участников 6 лет, дети до 12 лет должны посещать проект в сопровождении взрослых. Для участия в проекте необходима предварительная регистрация. Запись на выходные уже закончена, но еще можно записаться на будние дни, пишет "Российская газета".

Съемочный цикл длится три часа. В течение 45 минут участникам объясняют правила проекта, они придумывают сюжет, название фильма и распределяют роли. После этого участники выдается весь необходимый реквизит, они проходят на съемочную площадку и в течение 45 минут снимают свой фильм. После участники могут посмотреть свой фильм в кинозале. Одна копия фильма остается на кинофабрике, другую участник может забрать себе, отмечается на сайте "Гаража".


Еще одно условие "кинофабрики" - в каждом городе набор декораций должен иметь местную специфику. В Парке Горького для выполнения этого условия были созданы улица Правды, кафе "Пальчики оближешь", гостиные с Неваляшкой и гжелью, появились советское трюмо, холодильник "ЗИЛ", "Москвич" и многое другое.

Гондри подчеркивает, что главное в этом проекте не результат, а процесс и радость творчества. В Москве кинофабрика будет работать до 30 сентября.

Кинофабрика уже побывала в Париже, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро и Роттердаме. Там за время ее работы были сняты сотни фильмов.

Мишель Гондри - французский режиссер и клипмейкер. Он является режиссером фильмов "Вечное сияние чистого разума", "Наука сна", "Зеленый шершень", "Мы и я", "Заноза в сердце" и многих других. В фильме "Перемотка" он выступил как режиссер и сценарист. В настоящее время Мишель Гондри завершает съемки фильма "Пена дней" по роману Бориса Виана. Гондри - автор многих рекламных роликов и музыкальных клипов, завоевавших большое количество наград. Так, он является автором клипа Бьорк Human Behavior, получившего множество призов. А его рекламный ролик для джинсов Levi’s попал в книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число наград в области телерекламы.

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