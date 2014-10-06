Центр Мейерхольда покажет "Конармию" Бабеля

"Афиша": В центре Мейерхольда состоится премьера спектакля "Конармия"

В Центре имени Мейерхольда 6 и 7 октября состоится премьера спектакля "Конармия" Максима Диденко. В спектакле играют актеры мастерской Дмитрия Брусникина, сообщает телеканал "Москва 24".

В основе постановки рассказы Исаака Бабеля, которые тот написал, опираясь на собственный дневник. Его Бабель вел на фронте во время гражданской войны. Писатель служил под командованием Буденого.

По сюжету, Красная армия проходит по украинско-польской земле, истребляя население. Разрушающую стихию войны режиссер показывает посредством танца и музыки. Танец олицетворяет армию, а музыка – природу. При этом мелодии в спектакли звучат самые разные: от военных маршей до украинских народных песен.

"Таково построение и прозы Бабеля. Она чрезвычайно музыкальна, пластична и невероятно образна", - отметил руководитель курса Школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин.

Добавим, что "Конармия" - вторая совместная работа Брусникина и Диденко.

"Осенью 2013 года Максим поставил со студентами спектакль "Второе видение" – экспозицию на тему картин Гончаровой и Ларионова. Задача проекта "Конармия" – соединить традиции мхатовской актерской школы и современную хореографию", - отметили в Центре Мейерхольда.

Максим Диденко работает с Русским инженерным театром “АхЕ”, а до этого участвовал в проекте Derevo Антона Адасинского - на стыке клоунады, комедии дель арте и пластического театра.

Начало спектакля в 19.00.