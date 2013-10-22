В столице объявлены победители архитектурно-дизайнерского конкурса "Вход", работы которых изменят облик выставочных залов. Прием заявок проходил с 23 сентября по 14 октября.

Всего организаторы конкурса получили около 70 заявок в номинациях "Вход" и "Витрина/окна". Основными участниками стали студенты профильных вузов, будущие архитекторы и дизайнеры.

Заседание экспертного совета состоялось 18 октября на территории Центра дизайна и архитектуры Artplay. Проекты победителей будут реализованы до 10 ноября. Стоит отметить, что из-за большого количества заявок в номинации "Витрина/окна" было выбрано больше победителей.

Проект Екатерины Дородько. Фото: Пресс-служба "Входа"

В номинации "Вход" победил проект для зала "Замоскворечье" выпускницы МАРХИ Екатерины Дородько.

В номинации "Витрина/окна" победили: выпускница МАРХИ Валерия Пестерева (MAD Architects) с проектом для зала "Солнцево"; Виктория Пестерева с проектом для зала "Творество"; выпускник Пермского гуманитарно-технологического института Александр Лещев (открытая школа Media Art Lab) с проектом для зала "Арт-холл"; команда зала "Солнцево" с проектом для него же.

Проект Александра Лещева и залы Валерии Пестревой (снизу). Фото: Пресс-служба "Входа"

Презентация проектов пройдет на "Неделе открытий" объединения "Выставочные залы Москвы" с 11 по 18 ноября. Некоторые из проектов будут реализованы сразу на нескольких выставочных площадках.