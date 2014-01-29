Незаконные палатки у метро "Царицыно" начали демонтировать

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице у станции железной дороги и метрополитена "Царицыно" начали демонтировать незаконные объекты торговли и услуг, сообщает в среду, 29 января, пресс-служба РЖД.

"Владельцам незаконных объектов заблаговременно направлены уведомления о необходимости прекращения коммерческой деятельности и была предоставлена возможность самостоятельно разобрать павильон и освободить о занимаемую площадь",- говорится в сообщении.

На этом месте будет построен ТПУ "Царицыно". Предполагается, что он будет девятиэтажным плюс три подземных яруса, он займет площадь 274,2 тысяч кв. метров. Там организуют более 2 тысяч машиномест.

Дизайн транспортно-пересадочного узла у метро "Царицыно" будет выполнен в архитектурном стиле Большого Царицынского дворца. Строительство завершится к 2020 году.

Добавим, за 2013 год благоустроили 130 транспортно-пересадочных узлов, что составляет около половины всех ТПУ столицы.

А к 2020 году в Москве запланировано строительство 255 транспортно-пересадочных узлов с перехватывающими парковками. Все ТПУ по плану должны объединить в себе автовокзалы, станции метро и пригородных электричек, а также остановки городского наземного транспорта.