Воскресенье от m24.ru и 2do2go: винил, краски Холи, татуировки и воздушные змеи

В воскресенье 26 июня в Москве можно построить свой летательный аппарат, познакомиться с различными видами искусства, раскрасить мир красками Холи, сделать татуировку, запустить воздушного змея, купить редкие виниловые пластинки и узнать много нового о русской культуре. Подробнее – в материале сетевого издания m24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

10.00 Изучаем русскую культуру

Гостей и жителей Москвы приглашают отдохнуть на свежем воздухе и поучаствовать в городском празднике "Русское поле". Фестиваль помогает популяризировать русскую культуру, сохранять и развивать народные традиции. Здесь вы познакомитесь с творчеством музыкантов, фольклорных коллективов, народных мастеров и художников из десятков регионов России.

Место : Музей-заповедник "Царицыно"



10.00 Делаем татуировку

Самые лучшие мастера татуировки соберутся вместе на международном фестивале Moscow International Tattoo Week. Гости фестиваля смогут посетить дегустацию напитков, посмотреть на соревнования между художниками и принять участие в шоу программе. А участников ждут мастер-классы от лучших профессионалов и призы от спонсоров.

Место : Торгово-выставочный комплекс "Тишинка" Цена: от 250 рублей



13.00 Раскрашиваем мир

Всех любителей яркой жизни и веселья ждет красочный фестиваль Холи в "Измайловском кремле". Тысячи гостей обкидают друг друга сухой краской, расслабятся на летней вечеринке, где можно потанцевать под зажигательные сеты лучших диджеев. Кроме того, участников ждут танцевальные номера и песни с участием любимых исполнителей.

Место : Измайловский кремль (КРК "Кремль в Измайлово")



14.00 Учимся летать

Яркие костюмы, эффектное шоу и фантастические летающие аппараты – все это ждет посетителей фестиваля Red Bull Flugtag. Участники сами изготавливают летающие машины, чтобы удивить судей и зрителей, а также с их помощью попробовать пролететь несколько метров над водой.

Место : ул. Крылатская, 2 (Гребной канал)



14.00 Покупаем редкие виниловые пластинки

Большим праздником для поклонников культуры винила станет ярмарка Vinyl Garage Market. Здесь свои товары представляют столичные магазины, частные продавцы, диджеи и другие. Только на ярмарке собраны коллекции редких изданий, свежих релизов, культовых лейблов и записей современных электронных групп.

Место : Арт-центр Vinyl



21.00 Наслаждаемся искусством

Симфоническая музыка, советская архитектура, балет, классический театр и театр современный – эти направления искусства объединить фестиваль "Вдохновение". Гости смогут посетить выставку достижений мирового искусства, принять участие в перформансах с уличными актерами и певцами, а также увидеть выступления русских звезд мировой оперной сцены в рамках опен-эйра "На одном дыхании".

Место : ВДНХ



Круглосуточно Запускаем воздушных змеев

Изучить историю развития воздушных змеев, сделать свою модель и принять участие в массовом запуске этой бумажной игрушки можно будет на фестивале воздушных змеев. Гости праздника посетят выставку, где представлены модели змеев со всего мира, примут участие в спортивных соревнованиях, веселых играх и мастер-классах, а также сразятся за титул Короля воздушных змеев.

