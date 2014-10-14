Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября 2014, 11:23

Город

Московский областной ТЮЗ переедет из Москвы в Подмосковье

Фото: mogtyz.ru

Московский областной государственный театр юного зрителя переедет в Подмосковье. Проект нового здания утвердят весной. В середине 2015 года начнется строительство нового здания.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе советника губернатора Московской области Игоря Чайки, сейчас артисты подмосковного ТЮЗа играют на сцене в Царицыно. Переезд необходим для того, чтобы жителям Московской области было удобно посещать театр.

Новое театральное здание должно быть удобным как для зрителей, так и для самих артистов. Добавим, что труппа театра насчитывает 45 человек.

Как сообщает ТАСС, подмосковный ТЮЗ переедет в город Видное. Планируется, что театральный зал в Подмосковье будет вмещать не менее тысячи человек. Для сравнения – зал в Царицыно рассчитан на 300 зрителей.

Показ первого спектакля ТЮЗа в Московской области состоится в декабре. Зрители увидят "Мэри Поппинс". Главную роль в музыкальном спектакле исполнит художественный руководитель театра юного зрителя, актриса Нонна Гришаева.

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы
Царицыно Подмосковье переезды новые здания Московский областной ТЮЗ новые сцены мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика