ЦСКА обыграл "Уфу" в матче чемпионата России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболисты московского ЦСКА обыграли клуб "Уфа" в матче 14-го тура чемпионата России, заявил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

Встреча, прошла в субботу на стадионе "Арена Химки" и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Сергей Игнашевич (21-я минута, с пенальти) и Зоран Тошич (62-я минута).

"Простого ничего не бывает, тем более в нашем графике. Явно состояние не самое лучшее, и мы пытаемся варьировать состав с учетом большого количества матчей, и на кубковой игре это делали. В целом я соглашусь, что победа убедительная при качественной игре", – цитирует Слуцкого МИА "Россия сегодня".

Сейчас столичный ЦСКА с 36 очками лидирует в чемпионате, "Уфа" с 10 очками — 13-я.

Отметим, что на прошлой неделе из борьбы за кубок России выбыла очередная столичная команда "Локомотив". Действующие чемпионы на домашнем поле проиграли команде из Перми. Единственный безответный мяч в ворота Ильи Абаева забил защитник Амкара Георгий Джикия. Таким образом, борьбу за трофей продолжат лишь два столичных клуба – это ЦСКА и "Динамо".