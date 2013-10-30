УЕФА наказала частичным закрытием "Арены Химки" столичный ЦСКА

Наказать стадион столичный ЦСКА частичным закрытием стадиона "Арена Химки" решила дисциплинарная комиссия УЕФА. Причиной послужил инцидент, якобы произошедший 23 октября, во время матча команды с "Манчестер Сити": сообщается, что фанаты столичного клуба оскорбили темнокожего игрока гостей Яя Туре.
После разбирательства УЕФА постановила закрыть сектор "Д" стадиона "Арена Химки" на ближайшем мачте Лиги чемпионов - игре ЦСКА с мюнхенской "Баварией", которая состоится 27 ноября.
Ранее капитан "Манчестер Сити" Яя Туре обратился к судье с заявлением о том, что болельщики армейцев назвали его "обезьяной". В ЦСКА, однако, считают обвинения в расизме беспочвенными. Столичный клуб, кроме того, опасается, что матч с "Баварией" из-за закрытого сектора "Д" посетит мало зрителей.