Исторические победы сборных России по волейболу и пляжному футболу

Российские волейболисты впервые в истории выиграли чемпионат Европы

Победы сборных России по волейболу и пляжному футболу и противостояние "Зенита" и "Спартака", разгром "Динамо" в Лужниках и неудачи двух "Манчестеров", а также анонсы важнейших спортивных событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

События недели в Москве

По сложившейся традиции начнем с обзора событий, которые произошли в матчах столичных команд в Российской футбольной премьер-лиге. На прошедшей неделе состоялось сразу два тура первенства. "Спартак" принимал "Краснодар", ЦСКА сыграли с "Анжи", а "Динамо" сразилось с "Крыльями Советов".

После победы в "главном дерби Москвы" "красно-белые" пребывали в состоянии эмоционального подъема, но через тур им предстояло сыграть в гостях с другим претендентом на победу в чемпионате России – "Зенитом", так что гости из Краснодара были вправе рассчитывать на некоторую расслабленность подопечных Карпина.

Впрочем, прогнозы скептиков не оправдались: на стадионе "Локомотив" в среду "Спартак" еще в первом тайме забил в ворота Фильцова три мяча и довел дело до победы, несмотря на яростное сопротивление команды из Краснодара.

А вот ЦСКА в своем матче победы добиться не сумело. "Красно-синие" играли с "Анжи" на стадионе имени Стрельцова. Встреча должна была состояться на "Арене Химки", но в РФПЛ сочли, что поле не готово для игры. Правда, газон на стадионе "Торпедо" был подозрительно похож на то безобразие, которым комиссия возмутилась в Химках, поэтому противостояние ЦСКА и "Анжи" очень напоминало не футбол, а борьбу в грязи. За 90 минут команды так и не открыли счет, причем гости были ближе к тому, чтобы отличиться. Но Саломатин, выйдя один на один, предпочел упасть, а не пробить по пустым воротам.

В воскресенье "Динамо" принимало "Крылья Советов". Матч прошел на стадионе "Родина" в Химках, который еще никогда не был свидетелем противостояния клубов из премьер-лиги. Более того, он даже не подходит по параметрам РФПЛ, поскольку вмещает всего 5 тысяч человек, однако в виде исключения лига разрешила клубам отступить от регламента.

Поездка на "Родину" оказалась успешной для "Динамо", которое уверенно победило "Крылья Советов" со счетом 2:0 благодаря голам Кокорина и Жиркова.

Фото: ИТАР-ТАСС

В КХЛ, в первую очередь, стоит отметить пятничную встречу "Динамо" и СКА. Непримиримые соперники и на этот раз порадовали болельщиков яркой игрой с обилием заброшенных шайб. Особая мотивация победить была у петербуржцев, которые два года подряд вылетали из плей-офф Кубка Гагарина после встреч с "Динамо".

В пятничной встрече у СКА получилось "отомстить" сопернику. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. Четыре шайбы хоккеисты СКА забросили в третьем периоде, когда "бело-голубые" подустали. Но никто не сомневается, что основное противостояние между этими клубами состоится именно в плей-офф.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Спартак" в субботу принимал дома "Авангард". "Красно-белые" удачно начали чемпионат после прошлогоднего провала и на данный момент находятся в тройке лидеров Западной конференции. В поединке против "Авангарда" подопечные Канарейкина не смогли добиться победы в основное время, но проявили себя в серии буллитов и выиграли со счетом 3:2.

События недели в мире

Сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу

Прошедшая неделя запомнится российским болельщикам как одна из самых удачных в спортивном плане. Сразу две сборных подтвердили свой высокий класс и стали победителями соревнований.

Национальная команда России по пляжному футболу сохранила за собой титул чемпиона мира. В финальном матче россияне играли против извечного соперника – сборной Испании. Две сильнейшие сборные Старого Света сошлись в очном противостоянии, чтобы определить лучшую команду планеты и… в этом матче даже не получилось борьбы!

Россияне разгромили противника со счетом 5:1. Преимущество нашей команды было настолько велико, что в заключительном периоде у испанцев практически не было моментов. На последней минуте встречи, словно в насмешку над могучим противником, лучший бомбардир турнира Шишин поставил "золотую точку" и принес команде пятое очко.

Воскресным вечером примеру "пляжников" последовали волейболисты, завоевавшие золото чемпионата Европы. В финальном матче россияне обыграли сборную Италии.

Фото: ИТАР-ТАСС

Соперник сумел оказать серьезное сопротивление нашей команде в третьем сете, где добился победы - 25:22, но в четвертой партии россияне не дали противнику ни единого шанса на пятый сет. 25:17 – довольно редкий счет в матче команд столь высокого уровня.

Подопечные Воронкова одержали, без преувеличения, историческую победу, впервые завоевав золото на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин.

В субботу в Российской футбольной премьер-лиге состоялся ключевой поединок первого круга Российской футбольной премьер-лиги. "Зенит" в Санкт-Петербурге принимал московский "Спартак". Обе команды подошли к этой встрече с одинаковым количеством очков, и очный поединок должен быть ответить на вопрос, кто закончит первую часть чемпионата в ранге лидера.

Фаворитом считался клуб из Санкт-Петербурга, который в двух последних матчах громил соперников на выезде. В противостоянии команд Карпина и Спаллетти сильнее оказался коллектив итальянского наставника. Но не обошлось без борьбы: исход встречи не был ясен вплоть до 81-й минуты, когда зенитовец Шатов отправил в ворота Песьякова третий мяч. 4:2 – "Зенит" побеждает и выходит на чистое первое место в турнирной таблице.

Фото: ИТАР-ТАСС

В европейском футболе уикэнд стал неудачным для фаворитов. "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал" потерпели поражения. "Сити" в гостях проиграл "Астон Вилле", а "красные дьяволы" дома не смогли справиться со скромным "Вест Бромвичем".

Что касается "сливочных", то они проиграли в мадридском дерби обидчику "Зенита" "Атлетико". После этой встречи фанаты "Реала" потребовали вернуть в команду бывшего главного тренера Моуринью, который начал нынешний сезон в "Челси".

Что посмотреть на этой неделе

На этой неделе любителей спорта ожидает масса интересного. В воскресенье, 6 октября, в Москву прибывает олимпийский огонь. Символ Игр прилетает в столицу России, чтобы отсюда начать путешествие по бескрайним просторам страны. Он пробудет в городе три дня - за это время 497 факелоносцев пронесут огонь по столичным улицам.

6 октября любители футбола станут свидетелями давно ожидаемого противостояния между ЦСКА и "Динамо". Впервые за долгое время фаворитами в этом матче будут не "красно-синие", а "бело-голубые". ЦСКА выдал крайне неудачную серию из 4 игр без забитых мячей, причем три матча чемпион проиграл. И если проигрыши "Баварии" и "Спартаку" еще можно объяснить, то проигрыш грозненскому "Тереку", который до этого матча занимал последнюю строчку в таблице чемпионата России, – настоящий провал. Встреча "Динамо" и ЦСКА начнется в 13.30.

2 октября в среду ЦСКА предстоит ответственный матч в Лиге чемпионов. Чемпион России померится силами с чешской "Викторией Пльзень". В случае поражения ЦСКА окажется на грани вылета из самого престижного европейского клубного турнира. Матч начнется в 20.00 на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

В КХЛ зрители смогут увидеть дерби между "Динамо" и "Спартаком". В этом году впервые за долгое время команды являются соседями в турнирной таблице, что придает историческому противостоянию дополнительный колорит. Матч начнется в 17.00 в субботу.

Василий Макагонов