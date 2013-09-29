Столичные армейцы в гостях переиграли "Амур" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ принимали "Амур". Москвичи добились победы со счетом 3:1.

Счет в поединке был открыт на 12-й минуте. Риз мощным броском от "синей линии" не оставил шансов Стане - 1:0 в пользу "Амура".

Однако уже в следующей атаке "красно-синие" восстановили статус-кво. Григоренко отдал передачу на Прохоркина, которому оставалось попасть в пустой угол ворот хозяев.

Во втором периоде ЦСКА упрочил свое преимущество. На 39-й минуте отличился Филппула.

На 49-й минуте точку в матче поставил Денисов, заставший врасплох голкипера "Амура" броском со средней дистанции.

ЦСКА после этой победы набирает 16 очков и остается на седьмом месте в Западной конференции. Отметим, что отрыв подопечных Торчетти от второго места составляет всего три очка.