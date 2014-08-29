Владимир Петров: "Если ЦСКА не будет первым - это станет провалом"

Владимир Петров. Фото: ИТАР-ТАСС

О планах ЦСКА на новый сезон, приглашении Квартального и изменениях в правилах КХЛ спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов побеседовал с легендарным хоккеистом, двукратным олимпийским чемпионом и членом наблюдательного совета ЦСКА Владимиром Петровым.

- C нового сезона ввели новую разметку, увеличили площадь зоны, как это скажется на игре ЦСКА? Что это добавит при игре в большинстве?

- Во-первых, это скажется не только на игре ЦСКА, а на игре всех команд. К, которые лучше тренированы и хорошо умеют использовать большинство, они будут иметь, конечно, определенное преимущество. Кто не умеет так реализовывать, то, безусловно, для таких команд это минус. Поэтому, конечно, преимущество получат более мастеровитые коллективы и более организованные в плане реализации большинства – меньшинства.

- Для ЦСКА это плюс или минус? Ведь ЦСКА, в принципе, славится игрой в большинстве.

- Вы же видели, у нас практически новая команда, новые тренеры пришли, все зависит от того, насколько наиграны эти моменты игры.

Сергей Федоров (слева), Евгений Артюхин и Владислав Третьяк (справа). Фото: M24.ru

- Как руководство команды в прошлом сезоне оценило результат работы Торчетти?

- Отрицательно оценили. Видите, Торчетти же в ЦСКА нет.

- Почему боссы команды пригласили именно Квартального? Из-за того, что он подходит ЦСКА по модели?

- Понимаете, у каждого тренера, в данном случае мы говорим о Квартальном, есть какие-то положительные и отрицательные моменты. У Квартального в его работе больше поступательного движения. Он уже опытный тренер, который поработал и в "Северстали", и в Новосибирске, прошел НХЛ, играл в советском хоккее. Поэтому он довольно-таки хорошо знает советский и российский хоккей.

- Очень многие новички ЦСКА являются американцами или канадцами. Можно сказать, что сейчас поворотный момент – люди из НХЛ наконец-то начинают активно стремиться в нашу лигу?

- У нас взято направление на возврат своих воспитанников в клуб, а они играют сейчас по всему миру. Если вы обратили внимание, мы уже вернули пять человек своих в этом сезоне.

- Да, обратил.

- Еще у нас есть планы постепенно вернуть своих воспитанников, чтобы команда целиком и полностью состояла из воспитанников хоккейного клуба ЦСКА или когда-то игравших у нас.

Сергей Федоров. Фото: M24.ru

- Интересный момент: история с Алексеем Морозовым. Он наравне с Радуловым был символом последнего года ЦСКА, но все-таки с ним решили расстаться. Он завершил карьеру и проводит прощальный матч. Как вы относитесь к идее проведения такого прощального матча? Будете присутствовать?

- Это выбор каждого человека, в данном случае Морозова, закончить свою карьеру и провести прощальный матч. В данном случае ЦСКА поступил правильно, что по своей инициативе предложил Алексею разорвать контракт, коль скоро он пришел доигрывать, а не играть. Никто не отнимает того, что он – великий хоккеист, но когда-то приходит время разбрасывать камни, а когда-то – их собирать. Я тоже в свое время закончил. Правда, у меня не было прощального матча, но, тем не менее, приходит время, когда ты должен для себя определить: можешь ты дальше на том же уровне продолжать свою спортивную карьеру или нет.

- В контексте истории с Морозовым, как бы вы оценили выход на лед Фетисова после завершения карьеры?

- Это надо спрашивать у Фетисова, что им руководило, когда он решил в 50 лет выйти на хоккейную площадку регулярного чемпионата в составе ЦСКА. Опыт, как говорится, не удался. Может быть, он просто хотел своим появлением привлечь еще больше внимания к клубу и его проблемам.

- В тот момент у ЦСКА были проблемы – и финансовые, и организационные.

- Может быть, он по стечению обстоятельств был вынужден образом выйти на лед и привлечь внимание.

- Как вы думаете, "Спартаку" помогут вернуться в КХЛ? Все-таки клуб с большой историей…

- Есть еще команда "Крылья Советов".

- Но их давно нет среди лидеров, локомотивов российского хоккея.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Так же, как и "Спартака". Тоже по тем же причинам: нет финансирования, нет спонсоров. "Крылья Советов" прекратили свое существование, "Локомотив" московский, "Электросталь" ,"Химик" воскресенский, у которого тоже было много традиций. Это жизнь: кто-то уходит, кто-то приходит.

- Владимир Владимирович, вы фильм "Легенда 17" смотрели?

- Смотрел несколько раз.

- Как вам зрелище? Близко к историческим событиям?

- Ну, это художественный фильм. Авторы этого фильма вправе изображать то, что было, так, как они это видят.

- Но сама идея снять фильм о Харламове вам понравилась?

Валерий Харламов. Фото: ИТАР-ТАСС

- Сама идея снять фильм о Харламове? Я это сделал значительно раньше, еще в 2007 году. Есть такой фильм "Овертайм" называется или "Дополнительное время", где Алексей Чадов играет Харламова, Стержаков - Тарасова, а Харатьян - отца Харламова. До этого я снял фильм, и имею "ТЭФИ" за "Ледовую корриду Харламова". Поэтому эту тему я давно уже озвучил, эти фильмы прошли по центральному телевидению. Тут нет ничего нового.

- Какое место ЦСКА вы сочтете успехом в этом сезоне?

- У ЦСКА не должно быть каких-то мест, кроме первого. Для этого мы делаем команду, в которую спонсор вкладывает огромные деньги.

- Но у ЦСКА чуть ли не полсостава новичков.

- Тут все зависит от тренера. Чтобы он мог работать и создавать коллектив вкладывается огромный бюджет. Чтобы команда была первой, стала флагманом нашего отечественного хоккея. Чтобы она была базовой командой сборных. Перед нами стоят только такие задачи.

Василий Макагонов