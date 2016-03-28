Столичный ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина

Фото: cska-hockey.ru

Столичный ЦСКА стал первым финалистом Кубка Гагарина. В финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги армейцы переиграли СКА в четырех матчах.

На шайбы Ивана Телегина и Сергея Андронова петербуржцы сумели ответить точным выстрелом Антона Белова, но для продолжения борьбы этого оказалось недостаточно.

Таким образом, ЦСКА впервые в новейшей истории лиги вышел в финал Кубка Гагарина. Коллектив Дмитрия Квартальнова был близок к этому и в прошлом году, но тогда дорогу москвичам преградили как раз их петербургские одноклубники.

Стоит отметить, что оба поединка в Санкт-Петербурге завершились в овертаймах. Причем в первом из матчей командам их потребовалось три.

Своего соперника ЦСКА узнает по окончании серии между магнитогорским "Металлургом" и уфимским "Салаватом". В настоящее время счет в серии 2:1 в пользу "Магнитки".

В любом случае ЦСКА будет иметь преимущество домашнего льда (четыре матча дома против трех у соперника) за счет лучших показателей в регулярном чемпионате.