Антирекорд "Спартака" в КХЛ и новый контракт Фабио Капелло

Фото: ИТАР-ТАСС

Вызов Александра Семина в олимпийскую сборную России по хоккею и новый контракт для Фабио Капелло, включение Евгения Плющенко в состав сборной по фигурному катанию и рекордная серия поражений "Спартака" в КХЛ, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

События недели в Москве

Испытывающий финансовые проблемы московский "Спартак" установил на прошлой неделе новый антирекорд КХЛ по количеству поражений. "Красно-белые" проиграли на своей площадке петербургскому СКА со счетом 1:5 и это поражение стало для московской команды 15-ым подряд. Стоит отметить, что перед началом встречи под своды дворца спорта в Сокольниках был поднят свитер с цифрой 100, посвященный болельщикам команды. Этим жестом спартаковцы хотели отблагодарить своих поклонников, которые оставили 100 тысяч голосов в поддержку клуба. Руководители команды хотят показать таким образом лиге, что команда небезразлична болельщикам.

Однако эта, безусловно, красивая церемония не отменяет того факта, что красно-белые не могут выиграть уже 1,5 месяца. Последнюю победу "красно-белые" праздновали 6 декабря, когда обыграли в гостях "Сибирь". Что касается прошедшей недели, то помимо СКА, москвичи уступили ярославскому "Локомотиву" и ханты-мансийской "Югре".

Две другие столичные команды решают сейчас совершенно иные цели. Армейцы пытаются забраться повыше в Западной конференции, чтобы попасть на более слабого соперника в плей-офф. А действующий обладатель Кубка Гагарина уверенно занимает первое место. И вот 22 января команды встретились в очном противостоянии на малой спортивной арене "Лужники".

Фото: ИТАР-ТАСС

Команды выдали пусть и не богатый на голы, но крайне напряженный матч. В итоге чуть сильнее оказались подопечные Олега Знарка, выигравшие в серии буллитов. Победный бросок на счету Леонида Комарова. Также на завершившейся неделе динамовцы уступили своим рижским одноклубникам и переиграли пражский "Лев", а армейцы не справились с нижегородским "Торпедо".

24 января очередной матч Топ-16 баскетбольной Евролиги провел столичный ЦСКА. На своей площадке армейцы уверенно одолели мадридский "Реал". Итоговый счет 85:71. Отметим, что москвичи смогли прервать победную серию испанской команды, которая насчитывала 31 игру как и на международной, так и на внутренней арене.

События недели в мире

На прошедшей неделе определился состав мужской и женской сборных России по биатлону. Сюрпризов в наших командах не ожидалось, однако отметим включение в состав (пусть и в роли запасной) Галины Нечкасовой и отсутствие Екатерины Юрьевой.

Еще одно спорное решение о составе сборной было принято в российском фигурном катании. В Сочи в мужском одиночном турнире выступит олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко. А обыгравший его на чемпионате России Максим Ковтун поедет на Олимпиаду в качестве запасного. Кроме того, Плющенко выступит и командных соревнованиях, которые будут проходить на олимпийском турнире впервые.

Также на прошлой неделе завершился первый в этом сезоне турнир "большого шлема" - Australian Open. Сенсацию в мужском одиночном разряде преподнес швейцарский теннисист Станислас Вавринка. Сначала в четвертьфинале он обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича, в полуфинале сломил сопротивление чеха Томаша Бердыха, а в заключительном поединке обыграл испанца Рафаэля Надаля, занимающего первую строчку рейтинга ATP. Отметим, что по ходу финального поединка Надалю пришлось вызвать на корт врача, однако теннисист смог не только продолжить матч, но и выиграть у Вавринки третий сет. Но на большие геройства спортсмена не хватило, и в итоге Станислас впервые в карьере выиграл турнир "большого шлема".

Станислас Вавринка. Фото: Ausopen.com

В женской сетке довольно неожиданной выглядит победа китаянки Ли На. Важно сказать, что теннисистки повезло с соперницами по ходу турнира. Так, в соперники Ли На не достались ни Мария Шарапова, ни одна из сестер Вильямс, ни Виктория Азаренко, ни Агнешка Радваньска. Что, естественно, не умаляет заслуг Ли На, прошедшей турнир от начала и до конца. В финале же китаянка уверенно обыграла словачку Доминику Цибулкову – 7:6, 6:0.

Отметим, что до финала в женском парном разряде Открытого чемпионата Австралии смогли добраться россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина. Но в решающем поединке теннисистки уступили итальянской паре Сара Эррани/Роберта Винчи – 4:6, 6:4, 5:7.

В прошлый вторник случились важные перестановки в составе олимпийской сборной России по хоккею. Тренерский штаб во главе с Зинэтулой Билялетдиновым принял решение заметить травмированного игрока "Динамо" Сергея Соина нападающим "Каролины" Александром Семиным. Напомним, что именно не включение в первоначальный состав сборной Семина вызвало много вопросов к главному тренеру. Однако теперь форвард, забивший по две шайбы в победных для России финалах 2008 и 2012 годов, поедет на Олимпиаду.

Также российская сборная лишилась другого нападающего московского "Динамо". Получив травму ноги в матче с ЦСКА, хоккейный турнир в Сочи пропустит Денис Кокарев. Заменить его призван мощный центрфорвард казанского "Ак Барса" Александр Свитов.

Важным событием со знаком минус для российского спорта стало известие об отстранении от участия в соревнованиях пловчихи Юлии Ефимовой. Бронзовая призерка Олимпийских игр в Лондоне подозревается в употреблении запрещенных препаратов. Проба, взятая у спортсменки в октябре прошлого года, дала положительный результат - в ней были обнаружены следы стероидного гормона, близкого к тестостерону. Если Юлию признают виновной, то ей грозит двухлетняя дисквалификация.

Одной из главных фигур российского спорта на последней неделе был главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло. Теперь итальянский специалист будет возглавлять российскую команду до окончания чемпионата мира 2018 года, который пройдет в нашей стране.

Фабио Капелло. Фото: ИТАР-ТАСС

При этом согласно новому соглашению, обязанности итальянца существенно расширяются. Помимо работы с основной сборной страны "Дон Фабио" будет курировать институт национальных команд. Это значит, что Капелло будет следить за молодежной и юношеской сборными России и выстраивать систему перехода игроков из одной сборной в другую при достижении ими необходимого возраста.

Центральный матч очередного тура Единой лиги ВТБ прошел в выходные в Подмосковье, где выясняли отношения баскетболисты "Химок" и ЦСКА. И сильнее снова оказались хозяева площадки, который вырвали победу на последних секундах. В итоге – 90:87 в пользу "Химок". В турнирной таблице группы B подмосковная команда уверенно занимает первое место, выиграв все матчи.

Что посмотреть на этой неделе

29 января уходят на олимпийский перерыв команды Континентальной хоккейной лиги. Во вторник и среду пройдут несколько матчей, а затем игры возобновятся практически через месяц - 26 февраля.

В четверг, 30 января свой очередной матч в Топ-16 баскетбольной Евролиги проведет московский ЦСКА. На этот раз соперником "красно-синих" станет немецкая "Бавария". На сегодняшний день в активе соперника армейцев только 2 победы при двух поражениях, в группе F команда занимает 4-е место.

В середине недели состоится 23-й тур в Английской футбольной премьер-лиге. Центральный матч пройдет на стадионе "Энфилд Роуд", где "Ливерпуль" примет своего извечного соперника – "Эвертон". Также стоит обратить внимание на матч лондонского "Тоттенхема" с "Манчестер Сити".

А 2 февраля любителям футбола стоит обратить свой взор в Турин, где действующий чемпион страны "Ювентус" в "Дерби Италии" примет на своем стадионе одного из самых принципиальных соперников - миланский "Интер".

Даниил Адамов