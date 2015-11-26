ЦСКА потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Минувшим вечером состоялся решающий для ЦСКА матч за выход из группового этапа Лиги чемпионов. Столичные армейцы уступили в домашнем матче немецкому "Вольфсбургу" со счетом 0:2 и потеряли шансы на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире Старого Света.

Напомним, в первом тайме соперники не отметились красочной игрой, организовав всего по одному опасному моменту. Хозяева поля явно уступали немцам во владении мячом и большую часть времени провели в обороне.

Второй тайм ЦСКА начал с небольшого преимущества перед гостями, но так и не смог его реализовать. Хорошей атакой отметился лишь Алан Дзагоев, который отдал пас Зорану Тошичу, но удар полузащитника пришелся в штангу.

Счет открыл нападающий "Вольфсбурга" Андре Шюррле. На 67-й минуте форвард воспользовался нерасторопностью армейцев и пробил в дальний угол. Гости не этом не остановились и на 88-й минуте матча Шюррле оформил дубль в ворота Акинфеева.

На данный момент ЦСКА набрал всего 4 очка, тем самым лишив себя возможности продолжения борьбы в Лиге чемпионов. Однако армейцы сохранили шансы на выступление в Лиге Европы. Для этого им необходимо одержать победу в последнем матче группового этапа против ПСВ.