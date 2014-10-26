Форма поиска по сайту

26 октября 2014, 14:55

Спорт

Баскетболисты ЦСКА разгромили "Химки" в матче Единой лиги ВТБ

Фото: ТАСС/ Михаил Джапаридзе

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты ЦСКА на своей площадке разгромили подмосковные "Химки" - 78:60.

Преимущество армейцев было особенно заметно в стартовой четверти, которую москвичи выиграли с разницей "+13". Затем поединок проходил в равной борьбе, однако "Химки" так и не смогли сократить счет.

Отметим, что гости показали очень низкий процент реализации трехочковых бросков, отправив в цель лишь 5 мячей с дальней дистанции из 29 попыток.

В составе ЦСКА на площадке выделялся Милош Теодосич, набравший 27 очков и сделавший 10 передач. У "Химок" 18 баллов набрал Тайрис Райс.

Для "Химок" это поражение стало первым в четырех матчах турнира. ЦСКА одержал третью победу в четырех встречах. Следующий матч ЦСКА проведет 31 октября, в рамках Евролиги армейцы на выезде сыграют против хорватской "Цедевиты".

