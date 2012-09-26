Столичные армейцы обыграли "Томь" в матче Кубка России по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в гостевом матче Кубка России по футболу сломил сопротивление "Томи". Армейцы одержали победу, благодаря голу Александра Цауни, забитому в первой половине встречи.

В первом тайме подавляющее игровое преимущество имели москвичи. "Томь" старалась играть на контратаках.

На 42-й минуте встречи ЦСКА вышел вперед - Цауня дальним ударом поразил "девятку" ворот Астахова. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу армейцев.

Во второй половине игры столичные футболисты продолжили владеть инициативой.

На 69-й минуте мяч попал в штангу ворот томичей после мощного удара Дзагоева из штрафной площади.

Несколько возможностей отличиться упустили и игроки "Томи". На 80-й минуте Нагибин должен был сравнивать счет, но вместо того, чтобы поразить пустой угол ворот, он предпочел сделать неточную передачу.

Матч завершился со счетом 1:0, и ЦСКА выходит в следующий раунд Кубка России. Соперник москвичей определится 27 сентября в противостоянии "Тюмени" и "Алании".