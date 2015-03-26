Форварда Прохоркина отлучили от игр за ЦСКА за нарушение дисциплины

Николай Прохоркин. Фото: ТАСС

Нападающий ЦСКА Николай Прохоркин отстранен от тренировок с командой. Причиной такого решения тренерского штаба стало дисциплинарное нарушение, допущенное Прохоркиным в ходе подготовке к серии со СКА, сообщает Sportbox.

По предварительной информации, форвард опоздал на собрание перед стартом полуфинальной серии Кубка Гагарина. Пока неизвестно, когда Прохоркин вернется в основной состав команды.

Отметим, что по ходу сезона хоккеист несколько раз отправлялся в фарм-клуб за низкие игровые результаты.

ЦСКА в настоящее время борется за выход в финал Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА. Оба клуба ударно провели сезон и набрали наибольшее количество очков по итогам "регулярки".

В полуфинале Западной конференции ЦСКА в пяти матчах сломил сопротивление финского "Йокерита", а коллектив из Северной столицы со счетом 4:1 одолел московское "Динамо".