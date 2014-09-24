Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября 2014, 17:40

Спорт

Московский ЦСКА одержал волевую победу над дзержинским "Химиком" в Кубке России

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА с победы стартовал в текущем розыгрыше Кубка России по футболу. В 1/16 финала армейцы не без труда одолели "Химик" из Дзержинска со счетом 2:1.

Первый гол в поединке был забит на 38-й минуте, его автором стал игрок "Химика" Иван Столбовой. Он воспользовался попустительством обороны "красно-синих" и мощно пробил примерно с линии штрафной, чем застал врасплох голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова.

На 68-й минуте свою фамилию на табло зажег еще один игрок "Химика" Мурад Тагилов. Он поразил свои ворота после навеса с углового.

Победный мяч за десять минут до конца матча прекрасным обводящим ударом забил Алан Дзагоев.

Таким образом, ЦСКА выходит в 1/8 финала Кубка России, где встретится с победителем пары "Факел" - "Торпедо".

ЦСКА Химик Кубок России по футболу

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика