Московский ЦСКА одержал волевую победу над дзержинским "Химиком" в Кубке России

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА с победы стартовал в текущем розыгрыше Кубка России по футболу. В 1/16 финала армейцы не без труда одолели "Химик" из Дзержинска со счетом 2:1.

Первый гол в поединке был забит на 38-й минуте, его автором стал игрок "Химика" Иван Столбовой. Он воспользовался попустительством обороны "красно-синих" и мощно пробил примерно с линии штрафной, чем застал врасплох голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова.

На 68-й минуте свою фамилию на табло зажег еще один игрок "Химика" Мурад Тагилов. Он поразил свои ворота после навеса с углового.

Победный мяч за десять минут до конца матча прекрасным обводящим ударом забил Алан Дзагоев.

Таким образом, ЦСКА выходит в 1/8 финала Кубка России, где встретится с победителем пары "Факел" - "Торпедо".