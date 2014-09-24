Московский ЦСКА одержал волевую победу над дзержинским "Химиком" в Кубке России

Фото: ИТАР-ТАСС
Московский ЦСКА с победы стартовал в текущем розыгрыше Кубка России по футболу. В 1/16 финала армейцы не без труда одолели "Химик" из Дзержинска со счетом 2:1.
Первый гол в поединке был забит на 38-й минуте, его автором стал игрок "Химика" Иван Столбовой. Он воспользовался попустительством обороны "красно-синих" и мощно пробил примерно с линии штрафной, чем застал врасплох голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова.
На 68-й минуте свою фамилию на табло зажег еще один игрок "Химика" Мурад Тагилов. Он поразил свои ворота после навеса с углового.
Победный мяч за десять минут до конца матча прекрасным обводящим ударом забил Алан Дзагоев.
Таким образом, ЦСКА выходит в 1/8 финала Кубка России, где встретится с победителем пары "Факел" - "Торпедо".