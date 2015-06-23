Баскетболист Андрей Кириленко объявил о завершении спортивной карьеры

Фото: cskabasket.com

Форвард ЦСКА Андрей Кириленко объявил о завершении спортивной карьеры. Баскетболист намерен выставить свою кандидатуру на должность президента Российской федерации баскетбола, сообщает "Спорт-Экспресс".

Кириленко заявил, что в последнее время вокруг российского баскетбола "сгущаются тучи", и это связано с отрицательным имиджем РФБ. Основной своей задачей игрок назвал возврат отечественному баскетболу хорошей репутации.

В ближайшие два месяца (точная дата пока неизвестна) Российская федерация баскетбола проведет перевыборы президента и исполкома организации.

Кириленко является одним из самых титулованных российских баскетболистов. Он успел поиграть за ЦСКА, "Спартак" из Санкт-Петербурга, а также "Юту Джаз", "Миннесоту Тимбервулвз" и "Бруклин Нетс".

Конференция РФБ, в ходе которой был избран новый президент федерации, прошла 2 августа 2013 года. 97 человек отдали свои голоса за Юлию Аникееву, а 63 – за Светлану Абросимову.

После этого Федерация баскетбола Пермского края подала иск, в котором указала на несоблюдение ряда законов в ходе подготовки конференции.

Отметим, что конференция сопровождалась громким скандалом. Якобы имел место быть подкуп голосов выборщиков, в частности, в интернете опубликовали аудиозапись разговора, в ходе которого бывший президент РФБ Чернов и президент ЦСКА Ватутин обсуждали возможность выбора устраивающих их кандидатов.