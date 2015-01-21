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Спорт

21 января 2015, 16:12

ЦСКА обыграл швейцарский "Сьон" в товарищеском матче

ЦСКА товарищеские матчи

Фото: ТАСС

Московские армейцы одержали победу над швейцарским клубом "Сьон" в ходе сбора в Испании. Товарищеский матч завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 76-й минуте Роман Еременко, который поразил "девятку" ворот швейцарцев после передачи Кирилла Панченко.

Стоит отметить, что "Сьон" наиболее известен в России по инциденту, который произошел еще в 1997 году. Тогда швейцарский клуб играл в Кубке УЕФА с московским "Спартаком" и потребовал дисквалификации "красно-белых" на основании того, что ворота на стадионе "Локомотив" не соответствовали техническим стандартам УЕФА.

УЕФА назначил переигровку матча, завершившегося со счетом 2:2. Однако никаких дивидендов "Сьону" извлечь не удалось - швейцарцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5 и выбыли из борьбы за трофей.

Свой первый поединок в чемпионате России после зимнего перерыва "красно-синие" проведут 7 марта на выезде против "Терека".

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