Московские армейцы разгромили "Астру"

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Московский ЦСКА разгромил румынский клуб "Астра" в товарищеском матче. Итоговый счет встречи - 3:0, все голы были забиты во втором тайме.

Уже на 11-й минуте поединка москвичи получили право на пенальти - мяч попал в руку одному из румынских защитников. К "точке" подошел Алан Дзагоев и пробил в угол ворот. Вратарь угадал направление удара и сумел отбить мяч.

Счет был открыт на 63-й минуте. Вагнер с Дзагоевым разыграли комбинацию и последний отправил мяч в ворота.

За пять минут до конца встречи армейцы удвоили преимущество. В роли ассистента снова выступил Вагнер Лав, а завершающий удар нанес Ефремов.

Спустя минуту Думбия, впервые вышедший на поле после травмы, вышел один на один с вратарем "Астры" и установил окончательный счет в матче - 3:0.

ЦСКА одерживает третью подряд победу на сборах. За три последних игры армейцы пропустили лишь один мяч.