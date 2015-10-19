Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2015, 16:20

Спорт

Московский ЦСКА в гостях обыграл "Адмирал"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичные армейцы в гостевом поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержали победу над "Адмиралом". Поединок завершился со счетом 2:0.

Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Дубль сделал Андрей Светлаков.

Таким образом, ЦСКА сумел оправдаться перед болельщиками за неудачную игру против "Амура", которому "красно-синие" уступили со счетом 2:3.

ЦСКА расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь "Локомотиву" и "Йокериту".

У подопечных Дмитрия Квартальнова 46 очков после 23 матчей.

ЦСКА КХЛ Адмирал

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика