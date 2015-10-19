Московский ЦСКА в гостях обыграл "Адмирал"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Столичные армейцы в гостевом поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержали победу над "Адмиралом". Поединок завершился со счетом 2:0.
Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Дубль сделал Андрей Светлаков.
Таким образом, ЦСКА сумел оправдаться перед болельщиками за неудачную игру против "Амура", которому "красно-синие" уступили со счетом 2:3.
ЦСКА расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь "Локомотиву" и "Йокериту".
У подопечных Дмитрия Квартальнова 46 очков после 23 матчей.