Московский ЦСКА в гостях обыграл "Адмирал"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичные армейцы в гостевом поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержали победу над "Адмиралом". Поединок завершился со счетом 2:0.

Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Дубль сделал Андрей Светлаков.

Таким образом, ЦСКА сумел оправдаться перед болельщиками за неудачную игру против "Амура", которому "красно-синие" уступили со счетом 2:3.

ЦСКА расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь "Локомотиву" и "Йокериту".

У подопечных Дмитрия Квартальнова 46 очков после 23 матчей.