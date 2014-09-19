Форма поиска по сайту

19 сентября 2014, 21:02

Спорт

ЦСКА создаст "черный список" болельщиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство московского ЦСКА намерено создать "черный список" фанатов. Таким болельщикам будет закрыт доступ на стадион за ранее допущенные правонарушения, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, клуб может принять и другие меры для поддержания порядка на трибуне.

В минувшую среду фанаты "красно-синих" "отличились" в Риме. В ходе поединка Лиги чемпионов, в котором ЦСКА проиграл 1:5, болельщики армейцев начали забрасывать файерами трибуну поклонников "Ромы".

Особо отличившиеся в этом деле фанаты были задержаны сразу по окончании матча. Клубу грозит суровое наказание, поскольку нарушение является рецидивом. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов фанатов ЦСКА уличили в скандировании расистских речевок.

Клубу может грозить крупный штраф и проведение матча еврокубков без зрителей.

ЦСКА футбольные фанаты

