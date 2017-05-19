ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Баскетболисты московского ЦСКА уступили греческому "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги.

Встреча, которая состоялась в рамках "Финала четырех" турнира в Стамбуле, завершилась со счетом 82:78 в пользу "Олимпиакоса" – 82:78 (12:18, 21:22, 27:24, 22:14).

В финале Евролиги "Олимпиакос" в воскресенье встретится с победителем второму полуфинала, в котором играют турецкий "Фенербахче" и мадридский "Реал". Проигравший в этом полуфинале сыграет в этот же день с ЦСКА, в прошлом сезона выигравший Евролигу.