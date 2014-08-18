Футболиста "Спартака" Комбарова обвинили в провоцировании беспорядков

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Полузащитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров вызван на очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС за то, что провоцировал болельщиков во время матча против ЦСКА, рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Делегат матча записал следующую фразу: после забитого гола Комбаров подбежал к трибунам, что спровоцировало бросание предметов на поле. Будем разбираться", - приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

Кроме того, на заседание приглашен еще один футболист "красно-белых" Сергей Паршивлюк, а также старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников. КДК рассмотрит действия защитника "Спартака", который был удален в игре с армейцами и, уже уходят с поля, ударил ногой защитное ограничение телевизионной камеры. А Сергей Овчинников был удален из технической зоны за нецензурную брань в адрес резервного судьи.

При этом на заседании не вызван игрок ЦСКА Кирилл Набабкин, который был удален с поля после конфликта с Паршивлюком.

Напомним, столичное дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоялось 17 августа на стадионе "Арена Химки". Поединок завершился победой "красно-белых" со счетом 1:0, единственный гол забил с пенальти Дмитрий Комбаров.