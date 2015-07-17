ЦСКА сыграет со "Спартой" в третьем раунде Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Определился соперник столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Армейцам предстоит сыграть с пражской "Спартой". Первая встреча состоится в Москве 28 или 29 июля, а ответный поединок – 4 или 5 августа в Праге.

В остальных парах сыграют:

"Панатинаикос" (Греция) – "Брюгге" (Бельгия);

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Монако" (Франция);

"Рапид" (Австрия) – "Аякс" (Нидерланды);

"Шахтер" (Украина) – "Фенербахче" (Турция).

Кроме ЦСКА, в Лиге чемпионов выступает "Зенит", но он начнет сразу с группового этапа соревнований.

Стоит отметить, что армейцам достался не самый сильный из возможных соперников. Так, они избежали встречи с "Фенербахче" и "Монако".