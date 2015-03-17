РФПЛ потребовала от "Арсенала" не выставлять дублеров на матч с ЦСКА

Фото: ТАСС

Руководство российского футбольного союза потребовало от "Арсенала" не выставлять дублирующий состав на игру с ЦСКА, сообщает "Р-Спорт". Поединок состоится 21 марта в Москве.

Изначально поединок должен был состояться в Туле, но газон местного стадиона признали непригодным для проведения игры. Встречу перенесли в столицу.

Это вызвало недоумение у руководства тульской футбольной команды, которое сообщило, что сыграет дублирующим составом.

В РФС потребовали отказаться от фактически бойкота матча и объявили, что болельщики из Тулы смогут посетить игру по минимальным ценам на билеты (200 рублей за билет).

Ориентировочно встреча пройдет на малой спортивной арене "Локомотив".