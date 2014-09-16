ЦСКА всухую обыграл "Атлант" в гостевом матче чемпионата КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли мытищинский "Атлант". Поединок завершился со счетом 3:0, все голы в этой встрече были забиты во втором периоде.

Счет на 26-й минуте открыл Стефан да Коста, который прокатился за воротами и неожиданно бросил в ближний угол. Голкипер отбил диск, но прямо на того же да Косту, которому оставалось только послать шайбу в пустые ворота.

Спустя минуту Евгений Артюхин мощным выстрелом со средней дистанции удвоил преимущество. Окончательный итог встречи установил Никита Зайцев, реализовавший численное преимущество.

В концовке хозяева пытались забить "гол престижа", заменив вратаря на шестого полевого игрока, но никаких дивидендов из этого извлечь не смогли.

Таким образом, армейцы одерживают четвертую победу в пяти матчах и поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Опережает "красно-синих" только петербуржский СКА, который добился стопроцентного результата - пять побед в пяти поединках.