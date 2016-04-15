Форма поиска по сайту

15 апреля 2016, 22:50

Спорт

Московский ЦСКА проиграл "Металлургу" в пятом матче финала Кубка Гагарина

Фото: cska-hockey.ru

Хоккеисты столичного ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина уступили магнитогорскому "Металлургу". Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первая шайба была заброшена лишь в начале второго периода. На 45-й минуте у ЦСКА отличился Роман Любимов.

Однако за пять минут до финальной сирены Сергей Мозякин сравнял счет и перевел игру в овертайм, а на 66-й минуте забросил победную шайбу.

Таким образом, счет в серии стал 3:2 в пользу "Металлурга". Следующий матч серии пройдет 17 апреля в Магнитогорске.

