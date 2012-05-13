ПБК ЦСКА уступил в финале Евролиги "Олимпиакосу"

Фото: cskabasket.com

Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил греческому "Олимпиакосу" в финальном матче Евролиги с разрывом в одно очко.

Армейцы проиграли грекам со счетом 62:61. Матч "Финала четырех" проходил в Стамбуле.