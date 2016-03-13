Баскетболисты ЦСКА переиграли красноярский "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Баскетболисты столичного ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ в гостях одержали победу над красноярским "Енисеем". Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась победой армейцев со счетом 96:81.

В составе "красно-синих" самыми результативными игроками стали Джоэл Фрилэнд (26 очков, 6 подборов) и Кори Хиггинс (18 очков, 5 передач).

У "Енисея" больше всего отличился Делрой Джеймс – в его активе 23 очка и 11 подборов. Еще 20 очков принес красноярской команде Тони Тэйлор.

В следующем матче ЦСКА 20 марта сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". "Енисей" в этот же день примет "Астану".