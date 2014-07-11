Бывший нападающий "Томи" Панченко перешел в ЦСКА

Фото: pfc-cska.com

Бывший нападающий "Томи" Кирилл Панченко перешел в московское ЦСКА, сообщает официальный сайт "армейцев".

"Я уже говорил, что всегда хотел играть за ПФК ЦСКА, это моя давняя мечта. Всегда стремился попасть в этот клуб. Постараюсь забить больше голов, чем в прошлом сезоне. Отец всегда напутствует меня, говорит, что для нападающего минимальная планка - это 10 голов за сезон. Но все же главное, чтобы команда продолжала побеждать", - отметил Панченко.

24-летний футболист - воспитанник московских ДЮСШ ЦСКА и "Локомотива". В последнем сезоне, который полузащитник провел в "Томи", он отличился 7 голами. Ожидается, что новичок "красно-синих" выйдет на поле в товарищеском матче с "Мордовией" 13 июля.