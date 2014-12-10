Московские армейцы обыграли "Витязь" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские армейцы одержали очередную победу в розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В среду подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли подмосковный "Витязь" со счетом 4:1.

В составе москвичей дублем отметился Стефан да Коста, по голу забили Александр Радулов и Николай Прохоркин. Единственную шайбу "Витязя" провел Марио Кемпе.

Стоит отметить, что ЦСКА одерживает тринадцатую победу подряд. Последнее поражение армейцы потерпели 30 октября в Нижнем Новгороде от местного "Торпедо".

"Красно-синие" возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с 89 очками. У ближайшего преследователя - санкт-петербургского СКА - 80 баллов.

Следующую встречу подопечные Квартальнова проведут 14 декабря против московского "Динамо".