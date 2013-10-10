Московские армейцы дома проиграли "Трактору"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы потерпели поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от челябинского "Трактора". Подопечные Торчетти уступили со счетом 1:3.

Первый гол во встрече забили гости. На 11-й минуте Костицын нанес мощный бросок в "девятку" ворот ЦСКА, и голкипер армейцев Станя не успел среагировать на этот выстрел.

В самом начале второй двадцатиминутки "Трактор" увеличил преимущество в счете. Дугин добил в ворота Стани шайбу после броска Контиолы.

Армейцы пытались отыграться, но поразить ворота Гарнетта им удалось только за четыре минуты до конца третьего периода усилиями Широкова.

За несколько секунд до финальной сирены Костицын забил в пустые ворота - москвичи сменили вратаря на шестого полевого игрока, пытаясь уйти от поражения. Итоговый счет поединка - 3:1 в пользу "Трактора".

ЦСКА терпит поражение и опускается на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.