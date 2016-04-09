Столичные армейцы во втором матче финала Кубка Гагарина уступили "Металлургу"

Фото: cska-hockey.ru

Хоккеисты московского ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина уступили магнитогорскому "Металлургу". Поединок, проходивший на стадионе имени Боброва в столице, завершился со счетом 2:1 в пользу "Магнитки".

В середине первого периода ЦСКА реализовал "большинство". Александр Радулов отпасовал на Никиту Зайцева, который забросил шайбу в дальний верхний угол ворот Василия Кошечкина.

После перерыва гости смогли отыграться. Сергей Мозякин выехал из-за ворот Ильи Сорокина и скинул на "пятак" Данису Зарипову. 25-й номер "Металлурга" опередил защитника ЦСКА и переиграл голкипера "красно-синих".

В начале третьего периода "Магнитка" повела в счете. Алексей Береглазов с синей линии слабо набросил на ворота. Однако шайба после рикошета от защитника армейцев Григория Панина влетела в сетку.

Счет в серии между ЦСКА и "Металлургом" сравнялся – 1:1. Третий матч финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги пройдет 11 апреля в Магнитогорске.